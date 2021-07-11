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«Колыбель фашизма»: депутат Рады обвинил Зеленского в национализме

  /   Обновлено: 11 июля 2021 06:21
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Политика
«Колыбель фашизма»: депутат Рады обвинил Зеленского в национализме
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский поощряет националистические настроения в стране. Об этом заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Зеленский не раз совершал поступки, которые можно расценивать как националистические, уверен Кива. Например, украинский лидер инициировал недавно принятый Радой закон «О коренных народах Украины», в котором указаны как коренные народы, так и исторически сформировавшиеся на территории страны. Русские в этот перечень не входят.

«Украина сегодня это колыбель фашизма в Европе!» констатировал политик в своем Telegram-канале.

Такое заявление он сделал после того, как секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов охарактеризовал Зеленского как «первого президента национал-патриота». Возможно, на заседаниях СНБО уже обсуждают «создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских», предположил депутат.

При этом недавно аналитики выяснили, почему Зеленский стремительно теряет доверие украинского народа. По их мнению, главная проблема политика популизм.

 

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украина владимир зеленский европа
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