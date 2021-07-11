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ЕС направит вертолеты в Литву для усиления пограничного контроля с Белоруссией
Политика
ЕС направит вертолеты в Литву для усиления пограничного контроля с Белоруссией
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Вильнюс, 11 июля. Евросоюз направит вертолеты для контроля границы Литвы с Белоруссией. Об этом сообщил литовский президент Гитанас Науседа.

Вертолеты будут направлены в Литву для усиления пограничного контроля и управления потоками мигрантов через восточную границу. По итогам беседы Науседы с главой Европейского агентства охраны границ и береговой линии Фабрисом Леггери было решено послать переводчиков и персонал для работы с незаконно пересекающими границу людьми.

Недавно литовские военные приступили к возведению проволочного ограждения на границе с Белоруссией. Историк Антон Бредихин объяснил, почему Литва стала отгораживаться от соседей.

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евросоюз белоруссия литва
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