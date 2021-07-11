Водолазов привлекут к поискам самописца на месте крушения Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 11 июля. Спасатели возобновили поиски на месте крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Поисковые работы в районе поселка Палана продолжились. На месте работают наземные группы, также запланированы работы водолазов. Поиски приостанавливались из-за приливов и наступления темноты.

Спасатели в предыдущие сутки в ходе поисковой операции обследовали 20 километров прибрежной линии, в том числе — с помощью беспилотной авиации. Водолазы обследовали 60 тысяч квадратных метров морского дна. Найденные обломки собрали и вывезли.

Всего за весь период поисков авиация МЧС обследовала более 592 квадратных километров, наземная группировка — более 86,7 километра прибрежной полосы и горной местности. Численность группировки, работающей на месте, составляет 72 человека и 14 единиц техники.

Принадлежащий компании «Камчатское авиапредприятие» пассажирский самолет Ан-26 потерпел крушение днем 6 июля. На борту находились 28 человек, выживших нет. Спасатели нашли фрагменты тел всех погибших, а также один черный ящик из двух. Ранее сообщалось, что спасатели нашли приборную панель разбившегося на Камчатке Ан-26.