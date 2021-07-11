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Россиянам грозит уголовный срок за снятие денег с карты родственника без спроса
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Россиянам грозит уголовный срок за снятие денег с карты родственника без спроса
pixabay.com

Москва, 11 июля. Поправки в постановление пленума ВС России «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» ужесточили наказание за случаи кражи с банковской карты.

Согласно Уголовному кодексу, подобное преступление будет наказываться сроком до шести лет лишения свободы. Отмечается, что дать кому-то свою карту и назвать пароли не значит подарить все деньги. Человек может воспользоваться лишь той суммой, что вы назовете. Об этом информирует «Российская газета».

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что обычный человек, тайно снявший деньги с карты знакомого или родственника, становится преступником. Он отметил, что кража денег с банковского счета приравнивается к хищению в крупном размере.

Россиянам рассказали об уловках магазинов, которые они могут использовать при невыгодности оплаты по карте. В магазинах могут рассказать о сломанном терминале или незаконно устанавливать дополнительную наценку за оплату картой. В таком случае можно пожаловаться в банк или Роспотребнадзор.

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