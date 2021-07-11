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Названы восстанавливающие работу печени продукты
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Названы восстанавливающие работу печени продукты
wikipedia.org  /  BruceBlaus / CC BY-SA 4.0

Москва, 11 июля. Существует семь проверенных продуктов для восстановления работы печени.

Чеснок содержит в себе аллицин и повышает уровень ферментов (глутатионпероксидазы и каталазы), что не дает печени преждевременно стареть и разрушаться. Зеленый чай помогает восстанавливать поврежденные клетки печени и выводить токсины. Об этом сообщает РИА Новости.

Овощи и зелень не калорийные, однако в них много витаминов и минералов. Тыква ускоряет регенерацию мембран клеток печени. Артишок нормализует биохимические процессы, протекающие в печени. Дыня предотвращает развитие жирового фиброзного гепатоза.

Ранее заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье», врач-диетолог Дарья Русакова назвала напитки для продления молодости. Среди них чай, кофе и вода, передает RT.

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здоровье продукты печень
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