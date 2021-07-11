Австралия свернула военную кампанию в Афганистане

Кабул, 11 июля. Австралийские военнослужащие покинули Афганистан. Об этом сообщил глава оборонного ведомства страны Питер Даттон.

Австралийская военная кампания подошла к концу. Как отметил Даттон, вывод военного контингента не означает, что Австралия не будет принимать участия в других кампаниях вместе с США.

«Возможно, с участием SAS или иных сил специального назначения, если мы посчитаем, что это отвечает нашим национальным интересам или интересам наших союзников», — сказал глава ведомства.

Также он подчеркнул, что в военной кампании в Афганистане принимали участие более 39 тыс. австралийских военнослужащих. После завершения миссии, Австралия и дальше будет поддерживать местное правительство в борьбе с терроризмом, сказал Даттон в интервью Sky News.

Недавно, политический обозреватель и независимый эксперт Дмитрий Бабич рассказал, что ждет Среднюю Азию после ухода НАТО из Афганистана.