Мораторий на нежелательное пребывание мигрантов продлили в России

Москва, 11 июля. Мораторий на признание нежелательным пребывание мигрантов в России продлили до 30 сентября. Соответствующей информацией поделился пресс-центр МВД РФ.

Сообщается, что с 16 июня до 30 сентября текущего года снова ввели мораторий на внесение решений о нежелательном пребывании мигрантов, передает ТАСС.

Действие такой же нормы заканчивалась 15 июня. Ее ввели из-за издания указа президента о послаблениях в отношении иностранцев на фоне распространения коронавируса.

Военные Литвы недавно натянули первые 500 метров колючей проволоки на границе с Белоруссией. Этот шаг направлен для остановки массового проникновения мигрантов на территорию страны.