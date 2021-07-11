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Мораторий на нежелательное пребывание мигрантов продлили в России

  /   Обновлено: 11 июля 2021 05:10
Общество
Мораторий на нежелательное пребывание мигрантов продлили в России
Федеральное агентство новостей  /  Роман Мартынович

Москва, 11 июля. Мораторий на признание нежелательным пребывание мигрантов в России продлили до 30 сентября. Соответствующей информацией поделился пресс-центр МВД РФ.

Сообщается, что с 16 июня до 30 сентября текущего года снова ввели мораторий на внесение решений о нежелательном пребывании мигрантов, передает ТАСС.

Действие такой же нормы заканчивалась 15 июня. Ее ввели из-за издания указа президента о послаблениях в отношении иностранцев на фоне распространения коронавируса.

Военные Литвы недавно натянули первые 500 метров колючей проволоки на границе с Белоруссией. Этот шаг направлен для остановки массового проникновения мигрантов на территорию страны.

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мигранты россия мораторий коронавирус COVID-19
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