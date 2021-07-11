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Аргентина минимально победила Бразилию и стала победителем Кубка Америки 2021 года
Спорт
Аргентина минимально победила Бразилию и стала победителем Кубка Америки 2021 года
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Рио-де-Жанейро, 11 июля. Сборная Аргентины забила один мяч в ворота Бразилии. Гола Анхеля Ди Марии хватило для победы в Копа Америка 2021 года.

В финале Кубка Америки 2021 года встретились сборные Бразилии и Аргентины. Обе команды равны по силе, а потому фаворита в матче не было. Игроки начали игру активно, регулярно подходя к штрафной площадке в попытках создать опасный момент. Однако аргентинцы вели себя более целеустремленно, что позволило им выйти вперед на 22-й минуте. Полузащитник Родриго Де Пауль одним пасом разрезал всю защиту соперника и вывел нападающего Анхеля Ди Марию на удобную позицию, с которой тот не промахнулся.

После изменения счета на табло эмоции только начали накаляться. Футболисты стали еще активнее создавать моменты, но голкиперы не позволяли поразить створ ворот.

Темп возрос, что привело ко множеству фолов. К 80-й минуте судья показал семь желтых карточек. Не обошлось и без стычек игроков, за что некоторые участники встречи получили от рефери предупреждение.

Бразилия ожидаемо больше владела мячом, чаще била по воротам, в том числе и в створ ворот. Однако аргентинцы ответили на это плотной обороной, редкими выпадами в контратаку и попытками потянуть время, что позволило им сохранить минимальное преимущество. Аргентина стала обладателем Кубка Америки 2021 года.

Ранее в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в рамках встречи пресс-клуба «Петербургский уикенд» ведущий радио «Маяк» Игорь Ружейников назвал имя тренера для сборной России на замену Станиславу Черчесову.

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