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Ученый Нетесов оценил эффективность «Спутника V» против индийского штамма

  /   Обновлено: 11 июля 2021 04:50
Общество
Ученый Нетесов оценил эффективность «Спутника V» против индийского штамма
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Москва, 11 июля. Ученый Сергей Нетесов оценил эффективность российского препарата «Спутник V» против индийского штамма коронавируса «Дельта».

Нетесов заявил, что согласно исследованиям из Великобритании, США и ряда других стран, препараты, в том числе и отечественный «Спутник V», хоть и в меньшей степени, но эффективны против дельта-штамма, передает РИА Новости.

«Защищают от варианта «дельта» на 90%», заявил ученый.

Он подчеркнул, что сейчас в мире разработаны эффективные противовирусные препараты. Ключевыми их составляющими являются вирусы, мРНК и белки.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее объяснил появление новых мутаций коронавируса. Новый штамм может возникнуть в любом месте, сообщил врач.

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вакцина дельта коронавирус COVID-19 нетесов Спутник V
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