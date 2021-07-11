Ученый Нетесов оценил эффективность «Спутника V» против индийского штамма

Москва, 11 июля. Ученый Сергей Нетесов оценил эффективность российского препарата «Спутник V» против индийского штамма коронавируса «Дельта».

Нетесов заявил, что согласно исследованиям из Великобритании, США и ряда других стран, препараты, в том числе и отечественный «Спутник V», хоть и в меньшей степени, но эффективны против дельта-штамма, передает РИА Новости.

«Защищают от варианта «дельта» на 90%», — заявил ученый.

Он подчеркнул, что сейчас в мире разработаны эффективные противовирусные препараты. Ключевыми их составляющими являются вирусы, мРНК и белки.

Иммунолог Владислав Жемчугов ранее объяснил появление новых мутаций коронавируса. Новый штамм может возникнуть в любом месте, сообщил врач.