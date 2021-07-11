Нарколог предостерег от фонового употребления алкоголя перед телевизором

Москва, 11 июля. Психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев рассказал о риске, которому подвергают себя употребляющие спиртные напитки при просмотре телевизора люди.

Специалист отметил, что поглощенный изучением социальных сетей или просмотром телевизора человек все остальное может делать машинально. Употребляя при этом алкоголь, можно выпить больше, чем нужно. Ощущения в начале могут быть обманчивыми, предупредил нарколог.

«Алкоголь создает мнимое ощущение расслабления, но, к сожалению, затуманивает мозг и при длительном употреблении убивает нейроны», — сообщил в интервью радио Sputnik Казанцев.

Фоновое употребление алкоголя может стать привычкой и развиться в зависимость, подчеркнул врач. В группе повышенного риска находятся люди с генетической предрасположенностью и некоторыми хроническими заболеваниями, заключил Казанцев.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Анна Кореневич назвала умеренной дозой алкоголя для человеческого организма 50, максимум — 100 граммов за один прием. Принимать алкоголь специалист посоветовала не чаще 4–5 раз в неделю.