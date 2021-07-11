В Сети отреагировали на слова вице-премьера Украины о незаконных россиянах в Крыму

Севастополь, 11 июля. Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что россиян выгонят из Крыма после того, как он вернется под контроль Киева. Однако в Сети не согласились с этим утверждением.

Чиновник отметил, что при населении в 2,5 млн человек около 500 тыс. людей не являются местными жителями. Решать проблему их нахождения в Крыму, как он считает, нужно через выдворение. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Блин, как они уже достали со своей параллельной реальностью», — отметил Micel.

Прасковья Иванова считает, что украинскому правительству следует подумать о том, что делать в случае развала государства. Россия со своими территориями сама разберется. Для этого ей не нужна посторонняя помощь.

«Вопрос в другом: что делать с кастрюлями на левом берегу Днепра,когда придет время убрать Украину с незаконно оккупированной земли?» — заключил and_ivanov.

Ранее свое мнение о ситуации с депортацией россиян из Крыма высказал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек. Он уверен, что украинское правительство может только мечтать о том, чтобы полуостров вернулся под контроль Киева.