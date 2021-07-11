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Политика
В «Известиях» объяснили, почему Украина и Китай не смогут подружиться
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В «Известиях» объяснили, почему Украина и Китай не смогут подружиться
Политика
В «Известиях» объяснили, почему Украина и Китай не смогут подружиться
pixabay.com

Киев, 11 июля. Украина намерена перенять опыт Коммунистической партии Китая. Страны подписали экономическое соглашение, но здесь есть свои нюансы.

Лидер фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что Украина будет перенимать опыт у компартии КНР в экономической сфере, а также в построении государства. Он уверен, что у обеих партий есть много общего, а особенно девиз «служить народу». Однако не все восприняли слова политика положительно. Об этом сообщают «Известия».

«Во-первых, никто не отменял в стране политику декоммунизации. Во-вторых, в партии «Слуги народа» ранее говорили, что считают своей идеологией либертарианство», отметил автор материала Игорь Кармазин.

Однако Киев пошел дальше своих заявлений. В ходе недавней сессии Совета ООН по правам человека свыше 40 государств обратились к Пекину по поводу притеснения уйгуров. Одним из авторов обращения является Украина. Уже через три дня ее представители отозвали свою подпись.

«История еще не отыграна, поэтому не буду вдаваться в детали», заявлял тогда глава МИД Украины.

Обе страны наращивают партнерство в торговой сфере. В 2019 году товарооборот составил 12,7 млрд долларов, в 2020 —15,6 млрд. Однако нельзя сказать, что государства ладят во всех отношениях. Чего только стоит скандал с запорожским заводом авиационных двигателей «Мотор Сич». В 2016 году Пекин выкупил 56% акций, но они были арестованы. В результате КНР подала иск в международный суд, а Киев ответил санкциями против компаний и лиц, которые участвовали в покупке предприятия. В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский и вовсе национализировал «Мотор Сич».

Ранее был еще один громкий скандал. В декабре 2020 года Министерство иностранных дел Украины демонтировало со зданий оборудование китайской компании Huawei. Затем правительство отказалось с ней сотрудничать в рамках «умного города», сделав акцент на американском бренде Cisco.

В марте 2021 года отношения Пекина и Киева обострились еще больше. Делегация из Поднебесной побывала в Крыму и заявила о готовности вкладывать деньги в курортную сферу полуострова. Украина, в свою очередь, посетила Японию, где поддержала Токио в территориальных спорах с КНР.

«Киев лишь демонстрирует, что готов повернуться в сторону Китая. Видимо, причина в том, что до украинских политиков наконец дошло, что ни в ЕС, ни в НАТО страну не примут», подчеркнул украинский политолог Андрей Золотарев.

Ранее Евросоюз прокомментировал вакцинную дипломатию России и Китая.

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