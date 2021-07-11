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Пять землетрясений за сутки зафиксировано рядом с Курилами

  /   Обновлено: 11 июля 2021 04:22
Происшествия
Пять землетрясений за сутки зафиксировано рядом с Курилами
wikipedia.org  /  Public Domain

Южно-Сахалинск, 11 июля. Сейсмологи зафиксировали в водной акватории Сахалинской области пять землетрясений за сутки, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Четыре землетрясения магнитудой от 3,7 до 4,8 произошли в Тихом океане. Подземные толчки были зарегистрированы около Курильских островов. Пятое землетрясение магнитудой 2,0 зарегистрировано рядом с юго-восточным побережьем Сахалина.

Сейсмологи отмечают, что местные жители не ощутили подземных толчков. Угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение магнитудой 5,2 сейсмологи зафиксировали около Курильских островов 3 июля. Его эпицентр располагался в 170 километрах восточнее острова Симушир.

Ранее телеканал RT информировал, что в результате землетрясения в Таджикистане погибли пять человек. Эпицентр подземных толчков находился в 165 километрах северо-восточнее Душанбе.

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