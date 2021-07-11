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Кинолог дал советы по продлению жизни собаки

  /   Обновлено: 11 июля 2021 04:18
Общество
Кинолог дал советы по продлению жизни собаки
Невские Новости  /  Наталия Казакова

Москва, 11 июля. Кинолог Владимир Голубев перечислил способы, которые помогут продлить жизнь собаки.

Голубев рекомендует обеспечить животному сбалансированное питание. Возрастная собака должна есть много белка и мало жиров, потому что со временем питомец расходует меньше энергии. Также необходимо снизить потребление калорий, передает РИА Новости.

Кинолог советует регулярно проверять здоровье собаки. Животное должно проходить плановый осмотр один раз в год. Необходимы и физические нагрузки. Это распространяется и на четвероногих в возрасте. Не менее важна умственная нагрузка. Если мозг питомца продолжает трудиться, то он может дольше прожить.

Недавно стало известно, как подготовить домашнее животное к отпуску. Советами поделился ветеринар Ярослав Никифоров.

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здоровье собаки животные советы
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