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Россияне сократили долю интернет-покупок по банковским картам до 40%
Общество
Россияне сократили долю интернет-покупок по банковским картам до 40%
pixabay.com

Москва, 11 июля. Россияне сократили долю покупок в интернете, оплаченных картами, до 40% в первом полугодии текущего года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Граждане стали делать больше покупок в интернете по картам, но на меньшие суммы. Такая тенденция сказалась на среднем чеке за первое полугодие текущего года он составил 1 229 рублей. Для сравнения: в 2020 году за аналогичный период он составил 1 469 рублей, в 2019 2 082 рубля, сообщает ТАСС.

Данная тенденция способствует росту сегмента онлайн-покупок, поскольку расширяет диапазон покупательской активности в интернете. Об этом говорится в исследовании, проведенном на основе данных об интернет-покупках, совершенных по картам всех банков в сети приема «Русского стандарта».

Ранее эксперт предупредил россиян об активности мошенников в летний период. Об этом информировал телеканал RT.

Проведенное в июне исследование выявило самые частые покупки россиян в 2021 году. После карантинной весны 2020 года россияне стали чаще тратиться на бензин, куриное мясо и хлеб

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банковские карты интернет-покупки русский стандарт
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