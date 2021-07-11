Россияне сократили долю интернет-покупок по банковским картам до 40%

Москва, 11 июля. Россияне сократили долю покупок в интернете, оплаченных картами, до 40% в первом полугодии текущего года. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Граждане стали делать больше покупок в интернете по картам, но на меньшие суммы. Такая тенденция сказалась на среднем чеке — за первое полугодие текущего года он составил 1 229 рублей. Для сравнения: в 2020 году за аналогичный период он составил 1 469 рублей, в 2019 — 2 082 рубля, сообщает ТАСС.

Данная тенденция способствует росту сегмента онлайн-покупок, поскольку расширяет диапазон покупательской активности в интернете. Об этом говорится в исследовании, проведенном на основе данных об интернет-покупках, совершенных по картам всех банков в сети приема «Русского стандарта».

Ранее эксперт предупредил россиян об активности мошенников в летний период. Об этом информировал телеканал RT.

Проведенное в июне исследование выявило самые частые покупки россиян в 2021 году. После карантинной весны 2020 года россияне стали чаще тратиться на бензин, куриное мясо и хлеб