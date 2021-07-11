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Жителя Индии казнят за то, что он убил и съел свою мать
Происшествия
Жителя Индии казнят за то, что он убил и съел свою мать
pixabay.com  /  Servicelinket

Дели, 11 июля. Мужчина убил свою пожилую мать, затем поджарил ее внутренние органы и съел. Трагедия произошла в индийском штате Махараштра в городе Колхапур.

Убийство произошло в августе 2017 года, однако приговор преступнику суд вынес лишь сейчас. Его наказанием станет смертная казнь через повешение. Инцидент «потряс сознание общества», прокомментировал судья.

Сообщается, что 35-летний мужчина расправился с матерью из-за постоянных ссор. Ребенок увидел стоящего рядом с трупом убийцу, после чего местные жители вызвали полицию.

По данным правоохранительных органов, преступник выпотрошил мать и достал внутренние органы. Сердце убитой лежало на тарелке, остальные органы были в масленке. Мужчина не раскаивался в содеянном.

Недавно в региональном управлении СК России по Ульяновской области сообщили о раскрытии дела об изнасиловании и жестоком убийстве 13-летней школьницы, совершенном 20 лет назад, пишет RT.

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