Жителя Индии казнят за то, что он убил и съел свою мать

Дели, 11 июля. Мужчина убил свою пожилую мать, затем поджарил ее внутренние органы и съел. Трагедия произошла в индийском штате Махараштра в городе Колхапур.

Убийство произошло в августе 2017 года, однако приговор преступнику суд вынес лишь сейчас. Его наказанием станет смертная казнь через повешение. Инцидент «потряс сознание общества», прокомментировал судья.

Сообщается, что 35-летний мужчина расправился с матерью из-за постоянных ссор. Ребенок увидел стоящего рядом с трупом убийцу, после чего местные жители вызвали полицию.

По данным правоохранительных органов, преступник выпотрошил мать и достал внутренние органы. Сердце убитой лежало на тарелке, остальные органы были в масленке. Мужчина не раскаивался в содеянном.

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