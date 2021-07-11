Глава СБ Жовенеля Моиза был в Колумбии в день согласования убийства президента

Порт-о-Пренс, 11 июля. Главу службы безопасности президента Гаити Димитри Эрарда уличили в частых визитах в Колумбию.

Дело в том, что отставных колумбийсих военных обвиняют в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Примечательно, что поездки Эрарда совпадают по срокам с согласованием последних дат преступления. Об этом сообщает колумбийская газета Semana.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Гаити проведут допрос политиков и представителей крупного бизнеса по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Известно, что также на допрос были вызваны четверо сотрудников национальной полиции, которые непосредственно отвечали за безопасность главы государства.