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Глава СБ Жовенеля Моиза был в Колумбии в день согласования убийства президента

  /   Обновлено: 11 июля 2021 03:58
Политика
Глава СБ Жовенеля Моиза был в Колумбии в день согласования убийства президента
Global Look Press  /  Dal Pozzolo/Spaziani

Порт-о-Пренс, 11 июля. Главу службы безопасности президента Гаити Димитри Эрарда уличили в частых визитах в Колумбию.

Дело в том, что отставных колумбийсих военных обвиняют в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Примечательно, что поездки Эрарда совпадают по срокам с согласованием последних дат преступления. Об этом сообщает колумбийская газета Semana.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Гаити проведут допрос политиков и представителей крупного бизнеса по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Известно, что также на допрос были вызваны четверо сотрудников национальной полиции, которые непосредственно отвечали за безопасность главы государства.

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