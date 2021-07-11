Вдова Грачевского рассказала о предсмертном желании кинорежиссера

Москва, 11 июля. Жена умершего от коронавируса создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в Instagram рассказала о несбыточном желании покойного супруга.

В беседе с поклонниками в Instagram Екатерина призналась, что режиссер мечтал о вакцине от коронавируса. Однако этому не суждено было сбыться, пишет радио KP.RU.

«Хотел вакцинироваться. Но на тот момент ее не делали. Он мечтал! Просил достать и сделать дозу. Тогда делали вакцину тем, кому до 60 лет», — поделилась Белоцерковская.

Напомним, 28 декабря Грачевского госпитализировали. У него диагностировали тяжелую форму COVID-19. Несмотря на усилия врачей, 14 января на 72-м году жизни режиссер скончался.

Ранее Белоцерковская рассказала о том, как ее годовалый сын Филипп тяжело переносит смерть своего отца.