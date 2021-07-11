Названа полезная для изучения природы компьютерная игра

Лондон, 11 июля. Компьютерная игра Red Dead Redemption 2 полезна для изучения природы, об этом говорится в исследовании преподавателей колледжа Труро и университета Эксетера.

На научную работу «Образовательная ценность виртуальной экологии в Red Dead Redemption 2» обратили внимание пользователи сайта Reddit. Авторы исследования провели опрос и выяснили, что игрокам в RDR 2 было проще по фотографии определить виды животных.

Британские учителя отмечают, что научная работа продемонстрировала возможность использования в образовательных целях высокобюджетных компьютерных игр. Однако они посоветовали не играть в подобные игры людям младше 18 лет.

Ранее сотрудник Исследовательского центра программного обеспечения Lero Марк Кэмпбелл заявил, что компьютерные игры способны помочь в лечении психических расстройств. Они могут стать доступным и недорогим средством для борьбы с депрессией и тревожностью, отметил ученый.