Россиян научили, как стать незаметными для мошенников

Москва, 11 июля. Практически любой человек в настоящее время может стать жертвой мошенника, если не попытается при помощи нескольких несложных правил стать «незаметным» для аферистов.

Первым делом для этого нужно свести к минимуму использование социальных сетей. Если сделать это невозможно, то тщательно следить за количеством персональной информации, попадающей в Интернет, рассказал партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов в беседе с «Прайм».

«Надо беречь сохранность своих персональных данных и внимательно следить, кому вы их предоставляете», — подчеркнул специалист.

Например, завести отдельный номер телефона и почтовый ящик для регистрации на сайтах и в соцсетях. Также можно установить VPN-программу и работать через неё, чтобы аферисты не могли получить сведения о гаджете.

Недавно специалист рассказал, что в каждом смартфоне есть несколько скрытых функций. Любой пользователь может ими воспользоваться, если ознакомится с настройками.