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Минобороны США подтвердило обстрел своих войск в Сирии
Армия
Минобороны США подтвердило обстрел своих войск в Сирии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 11 июля. Источник из Министерства обороны США подтвердил данные об атаке на американских военных в Сирии.

Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе «Коноко» на востоке Сирии, где находится военная база США. После взрыва в районе базы "наблюдались нехарактерные передвижения оккупационных сил". О погибших и пострадавших пока не сообщается, передает РИА Новости.

29 июня силы США открывали артиллерийский огонь в ответ на ракетный удар по американской базе в Сирии. Ранее Reuters сообщил об обстреле американских военных на востоке Сирии. О пострадавших и ущербе пока не сообщается. Атака была совершена на востоке Сирии в районе газоперерабатывающего завода «Коноко» в провинции Дейр эз-Зор.

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Сирия сша обстрел
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