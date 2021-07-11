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Онколог Вертиева назвала неочевидные признаки рака кожи

  /   Обновлено: 11 июля 2021 03:16
Общество
Онколог Вертиева назвала неочевидные признаки рака кожи
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Москва, 11 июля. Данные ВОЗ гласят, что только в 2020 году от рака кожи умерло 1,2 млн человек. Такая болезнь может находиться в организме человека годами, а потом «выйти» наружу.

Специалист Клиники кожных болезней Сеченовского университета, врач-дерматолог, онколог Екатерина Вертиева рассказала о неочевидных признаках рака кожи. Одним из них является появление новообразований на коже, так как основной симптом этого заболевания рубцы на теле.

«Если вы видите, что у вас без видимых причин образовался рубец розовый с гладкой поверхностью, это повод насторожиться и обратиться к врачу», рекомендует врач.

Также появление черной или коричневой пигментации под ногтевой пластиной может свидетельствовать о наличии таких недугов, как гематома или меланома. Кроме этого, беспричинное образование язв и розовых рубцов на теле, которые не затягиваются при стандартном лечении, может быть признаком рака кожи, сказала специалист в интервью «Пятому каналу».

Недавно врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылёв рассказал о факторах риска развития рака печени, сообщает RT.

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рак онкология кожа
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