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Спорт
Елизавета II пожелала удачи национальной команде Англии в финале Евро-2020
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Елизавета II пожелала удачи национальной команде Англии в финале Евро-2020

  /   Обновлено: 11 июля 2021 02:57
Спорт
Елизавета II пожелала удачи национальной команде Англии в финале Евро-2020
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 11 июля. Королева Великобритании Елизавета II пожелала удачи национальной команде Англии в финальном матче чемпионата Европы. Англичанам предстоит встретиться со сборной Италии.

Финальная встреча Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Королева Великобритании выразила надежду, что в истории останутся дух, решимость и гордость, которые показали футболисты сборной Англии, передает РИА Новости.

В полуфинале национальная команда Англии одержала победу над сборной Дании. Матч закончился со счетом 2:1. Голами отличились датчанин Миккель Дамсгор и англичанин Гарри Кейн, а автогол на свой счет записал защитник Дании Симон Кьер.

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футбол италия англия елизавета евро
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