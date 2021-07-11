Елизавета II пожелала удачи национальной команде Англии в финале Евро-2020

Лондон, 11 июля. Королева Великобритании Елизавета II пожелала удачи национальной команде Англии в финальном матче чемпионата Европы. Англичанам предстоит встретиться со сборной Италии.

Финальная встреча Евро-2020 пройдет 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Королева Великобритании выразила надежду, что в истории останутся дух, решимость и гордость, которые показали футболисты сборной Англии, передает РИА Новости.

В полуфинале национальная команда Англии одержала победу над сборной Дании. Матч закончился со счетом 2:1. Голами отличились датчанин Миккель Дамсгор и англичанин Гарри Кейн, а автогол на свой счет записал защитник Дании Симон Кьер.