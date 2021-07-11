Ученые предложили переименовать мотыльков и муравьев для борьбы с расизмом

Нью-Йорк, 11 июля. Американские ученые сочли расистскими названия «цыганского мотылька» и «цыганского муравья».

Энтомологическое общество Америки намерено переименовать данные виды. Это первый случай, когда научное общество отказывается от общего названия из-за того, что оно может быть оскорбительным для определенной группы людей. Об этом сообщает NPR.

Исполнительный директор общества Крис Стелциг отметил, что названия имеют свои значения. По его словам, прежнее название было обидным для цыган. Он заявил, что ученые подберут новые термины уже к концу года.

Ранее ученые рассказали, о чем сигнализирует массовая гибель насекомых. Об этом информировала «Парламентская газета».

В Европе задержали цыган, которые пытались попасть из Мексики в США. Многие представители общины ромов из Румынии уже успели пересечь границу Мексики и Техаса в поисках убежища.