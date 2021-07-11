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Иммунолог Жемчугов объяснил возникновение новых штаммов коронавируса
Общество
Иммунолог Жемчугов объяснил возникновение новых штаммов коронавируса
pixabay.com

Москва, 11 июля. Новый штамм коронавируса, в том числе и агрессивный, может возникнуть в любом месте планеты, сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Процесс мутации вируса не зависит от географического положения. Он обусловлен генетически, происходит на генном уровне, таким образом вирус подбирает себе наиболее удобную и жизнеспособную форму для размножения и распространения, пояснил эксперт в беседе с радио Sputnik.

«Где может произойти мутация это случайный вариант», сказал специалист.

Россия тоже может стать местом формирования нового вируса, однако предупредить этот процесс можно при помощи быстрой и своевременной вакцинации. Коллективный иммунитет сможет остановить размножение коронавируса и, стало быть, его изменения.

Недавно российские ученые оценили предложение шотландских коллег промывать рот антисептиками при COVID-19. По их мнению, особого смысла это не имеет.

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вирус коронавирус штамм
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