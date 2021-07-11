Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 02:41
02:34
Армия
Reuters сообщил об обстреле американских военных на востоке Сирии
02:30
Общество
Юрист перечислил вероятные причины отказа в выплате маткапитала
02:30
Общество
Косметолог назвала эффективные способы быстро избавиться от прыщей
02:29
Спорт
Лионель Месси продолжит выступать за «Барселону»
02:11
Общество
Минтруд указал, кому из беременных полагается выплата по старому пособию
02:00
Весь мир
Бывший депутат Рады заявил, что открытый Киевом ящик Пандоры уничтожит Украину
01:42
Общество
Историк Буранов указал на ключевой фактор победы СССР в войне с Германией
01:33
Общество
Россиян предупредили о самых популярных схемах мошенничества с недвижимостью
01:32
Общество
Недвижимость за последний квартал подешевела всего в одном городе России
01:29
Общество
Вильфанд предупредил о солнечной радиации в Москве на следующей неделе
Все новости

Reuters сообщил об обстреле американских военных на востоке Сирии

  /   Обновлено: 11 июля 2021 02:38
Армия
Reuters сообщил об обстреле американских военных на востоке Сирии
Pr Scr Telegram  /  Oleg Blokhin

Вашингтон, 11 июля. Войска США попали под обстрел в Сирии.

О пострадавших и ущербе пока не сообщается. Атака была совершена на востоке Сирии в районе нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом рассказали в минобороны США агентству Reuters.

Ранее военкоры наглядно показали, как сирийцы относятся к российским военным и к армии США. Военные корреспонденты сняли на видео, как в сирийской деревне радушно принимают российский военный патруль, после того, как жители с позором выгнали американский конвой.

Двумя неделями ранее в поселок Фарфара намеревалась въехать колонна американских военных на пикапах, однако воинственные сирийцы дали им отпор. Жители деревни закидали их камнями, скандируя лозунги и требования к оккупантам.

Вернуться назад

Сирия сша обстрел
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru