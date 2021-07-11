Reuters сообщил об обстреле американских военных на востоке Сирии

Вашингтон, 11 июля. Войска США попали под обстрел в Сирии.

О пострадавших и ущербе пока не сообщается. Атака была совершена на востоке Сирии в районе нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом рассказали в минобороны США агентству Reuters.

Ранее военкоры наглядно показали, как сирийцы относятся к российским военным и к армии США. Военные корреспонденты сняли на видео, как в сирийской деревне радушно принимают российский военный патруль, после того, как жители с позором выгнали американский конвой.

Двумя неделями ранее в поселок Фарфара намеревалась въехать колонна американских военных на пикапах, однако воинственные сирийцы дали им отпор. Жители деревни закидали их камнями, скандируя лозунги и требования к оккупантам.