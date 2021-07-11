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Косметолог назвала эффективные способы быстро избавиться от прыщей
Общество
Косметолог назвала эффективные способы быстро избавиться от прыщей
pixabay.com

Москва, 11 июля. Прыщи на лице могут помешать планам, будь то вечеринка с друзьями или свидание с любимым. Способы, как быстро избавиться от высыпаний, назвала врач-косметолог Жонкиль Чантри.

По ее словам, чтобы уменьшить покраснение и размер прыща, необходимо точечно обработать поврежденный участок перекисью бензоила. Еще один эффективный способ устранить высыпания салициловая кислота, пишет «МедикФорум».

«Салициловая кислота в качестве тонера или сыворотки может ускорить разрешение высыпаний прыщей», подчеркнула косметолог.

Чтобы избавиться от прыщей, Чантри рекомендует проводить комплексное очищение и питание кожи. Для этого необходимо использовать тоник, отшелушивающее средство, антиоксидантную сыворотку, солнцезащитный крем и производные витамина А.

Недавно кандидат медицинских наук, косметолог Алиса Шарова рассказала, как не допустить отечности на лице по утрам. Она рекомендует соблюдать здоровый образ жизни и не нарушать режим сна.

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