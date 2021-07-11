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Лионель Месси продолжит выступать за «Барселону»
Спорт
Лионель Месси продолжит выступать за «Барселону»
Global Look Press  /  Daisuke Nakashima / AFLO

Барселона, 11 июля. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси продолжит свою карьеру в испанской «Барселона».

Сейчас Месси стал свободным агентом по истечении контракта с каталонским клубом. Аргентинец подпишет новый контракт с «Барселоной» после завершения Кубка Америки. Решающий матч турнира пройдет 11 июля. За кубок поборются сборные Аргентины и Бразилии. Об этом рассказал журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Московский футбольный клуб «Спартак» ранее сделал предложение Лионелю Месси присоединиться к клубу. Аргентинский форвард с июля находится в статусе свободного агента. Официально о продлении контракта с «Барселоной» не говорилось.

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футбол месси барселона
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