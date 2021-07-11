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Юрист перечислил вероятные причины отказа в выплате маткапитала

  /   Обновлено: 11 июля 2021 02:30
Общество
Юрист перечислил вероятные причины отказа в выплате маткапитала
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 июля. Причинами отказа в получении маткапитала могут быть отсутствие или прекращение прав на него и предоставление ложных сведений. Об этом рассказал юрист Павел Уткин.—

Специалист в беседе с «Праймом» заявил, что отсутствие прав на материнский капитал это банальное отсутствие родных или усыновленных детей. Нужно помнить, что в случае развода родителей право на материнский капитал имеет тот из супругов, с кем остается ребенок.

Также прекращение прав на поддержку может наступить в случае умышленных преступлений родителя против своего ребенка. Это дает основание суду лишить родителя права на использование денежных средств по программе, заявил юрист.

Предоставление неверных сведений при подаче заявления на выдачу сертификата может быть признано мошенничеством. Это может повлечь за собой возбуждение уголовного дела.

Ранее депутат предложила разрешить покупку авто на деньги маткапитала. Об этом сообщала «Парламентская газета».

Отцам-одиночкам в России могут разрешить получать маткапитал. Данную инициативу выдвинул Минтруд.

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