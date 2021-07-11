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Минтруд указал, кому из беременных полагается выплата по старому пособию
Общество
Минтруд указал, кому из беременных полагается выплата по старому пособию
pexels.com  /  Amina Filkins

Москва, 11 июля. Некоторым беременным россиянкам еще полагается единовременная выплата по старому пособию, которое перестало действовать с 1 июля 2021 года.

Такое право имеют женщины, которые встали на учет на сроке до 12 недель до 1 июля. Тем, кто встал на учет после, средства начисляться не будут, потому что они перейдут на пособие нового формата, передает «Российская газета». Выплата составляет 708,23 рубля.

Такое пособие не позволяло обеспечить должную поддержку будущим мамам на протяжении всей беременности. Кроме того, она не учитывала тех женщин, которые на момент беременности не работали по каким-либо причинам.

Недавно в Минтруде обратились с предложением обеспечить выпускникам российских вузов первое рабочее место, которое поможет плавно войти на рынок труда. Или же заменить это пособием по безработице.

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минтруда пособие беременные
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