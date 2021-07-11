Историк Буранов указал на ключевой фактор победы СССР в войне с Германией

Москва, 11 июля. Ключевые промышленные предприятия СССР во время войны с Германией эвакуировали в глубокий тыл, где до них не могли добраться гитлеровские войска.

Эвакуация ключевых предприятий в отдаленные районы стала «беспрецедентным подвигом», который обеспечил разгром противника. Этот шаг можно сравнить с победами на полях сражений, считает военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Перевезти вглубь Советского Союза сотни тысяч тонн станков, громадное количество другого различного оборудования, вагонов — это была поистине титаническая работа», — объяснил он.

Сотрудникам заводов пришлось разворачивать работу и поднимать промышленность в полевых условиях, не приспособленных для подобного труда, что было порой тяжелее, чем воевать. Поэтому этот подвиг не блекнет рядом с подвигом фронтовиков, заключил эксперт.

Недавно военный эксперт рассказал, в какие военные проекты США вложились впустую. Не оправдали своих средств, например, разработки рельсотрона и телепорта.