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Историк Буранов указал на ключевой фактор победы СССР в войне с Германией
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Историк Буранов указал на ключевой фактор победы СССР в войне с Германией
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Москва, 11 июля. Ключевые промышленные предприятия СССР во время войны с Германией эвакуировали в глубокий тыл, где до них не могли добраться гитлеровские войска.

Эвакуация ключевых предприятий в отдаленные районы стала «беспрецедентным подвигом», который обеспечил разгром противника. Этот шаг можно сравнить с победами на полях сражений, считает военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Перевезти вглубь Советского Союза сотни тысяч тонн станков, громадное количество другого различного оборудования, вагонов это была поистине титаническая работа», объяснил он.

Сотрудникам заводов пришлось разворачивать работу и поднимать промышленность в полевых условиях, не приспособленных для подобного труда, что было порой тяжелее, чем воевать. Поэтому этот подвиг не блекнет рядом с подвигом фронтовиков, заключил эксперт.

Недавно военный эксперт рассказал, в какие военные проекты США вложились впустую. Не оправдали своих средств, например, разработки рельсотрона и телепорта.

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война история тыл
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