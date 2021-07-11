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Недвижимость за последний квартал подешевела всего в одном городе России

  /   Обновлено: 11 июля 2021 01:32
Общество
Недвижимость за последний квартал подешевела всего в одном городе России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 11 июля. Цены на недвижимость за прошедший квартал выросли во многих крупных городах России и лишь в одном городе из сотни подешевели — в Таганроге.

Цена упала на двухкомнатное жилье, но незначительно, всего на 0,64%. При этом за год цены на квартиры в городе выросли на 5,39%, сообщает «Российская газета».

По итогу аналитики выделили среднюю стоимость «двушки» в ста крупнейших городах страны 3 479 606 рублей. По итогам второго квартала 2021 года рост цен все же начал замедляться. Лидером подорожания двухкомнатных квартир стал Новороссийск желающим приобрести жилье придется платить больше на 19,28% до 4 856 487 рублей. Второе место рейтинга занял Сочи с повышением на 18,33%, до 9 561 162 рублей.

Недавно риелтор рассказал, в какое время года лучше покупать квартиру. Дешевле всего покупка обойдется летом, тогда можно воспользоваться небольшими скидками после весеннего сезона.

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квартира жилье недвижимость
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