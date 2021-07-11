Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 02:40
02:34
Армия
Reuters сообщил об обстреле американских военных на востоке Сирии
02:30
Общество
Юрист перечислил вероятные причины отказа в выплате маткапитала
02:30
Общество
Косметолог назвала эффективные способы быстро избавиться от прыщей
02:29
Спорт
Лионель Месси продолжит выступать за «Барселону»
02:11
Общество
Минтруд указал, кому из беременных полагается выплата по старому пособию
02:00
Весь мир
Бывший депутат Рады заявил, что открытый Киевом ящик Пандоры уничтожит Украину
01:42
Общество
Историк Буранов указал на ключевой фактор победы СССР в войне с Германией
01:33
Общество
Россиян предупредили о самых популярных схемах мошенничества с недвижимостью
01:32
Общество
Недвижимость за последний квартал подешевела всего в одном городе России
01:29
Общество
Вильфанд предупредил о солнечной радиации в Москве на следующей неделе
Все новости

Инфекционист Коновалов рассказал о более заразных пациентах с COVID-19
486
Общество
Инфекционист Коновалов рассказал о более заразных пациентах с COVID-19
pixabay.com

Москва, 11 июля. Некоторые пациенты с COVID-19 могут быть более заразными длительное время, чем среднестатистические заболевшие.

Врачи называют таких людей «супер-распространителями» инфекции. У таких инфицированных генетически иммунная система толерантнее к вирусу. Чаще всего это бессимптомные носители коронавируса. Об этом рассказал доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов, информирует ТАСС.

Ученый рассказал, что обычные заразившиеся коронавирусом перестают быть опасными для окружающих через десять дней после появления первых симптомов. Осложнения и заболевание также могут протекать после того, как вируса в организме уже не будет.

Симптомы коронавируса стали очень похожими на сезонную простуду. При заражении коронавирусом все чаще начинает появляться насморк, расстройства ЖКТ и боли в горле. Отмечается, что потеря вкуса и обоняния, характерные для болезни, стали второстепенными симптомами.

Вернуться назад

пациент болезнь коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru