Инфекционист Коновалов рассказал о более заразных пациентах с COVID-19

Москва, 11 июля. Некоторые пациенты с COVID-19 могут быть более заразными длительное время, чем среднестатистические заболевшие.

Врачи называют таких людей «супер-распространителями» инфекции. У таких инфицированных генетически иммунная система толерантнее к вирусу. Чаще всего это бессимптомные носители коронавируса. Об этом рассказал доцент РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов, информирует ТАСС.

Ученый рассказал, что обычные заразившиеся коронавирусом перестают быть опасными для окружающих через десять дней после появления первых симптомов. Осложнения и заболевание также могут протекать после того, как вируса в организме уже не будет.

Симптомы коронавируса стали очень похожими на сезонную простуду. При заражении коронавирусом все чаще начинает появляться насморк, расстройства ЖКТ и боли в горле. Отмечается, что потеря вкуса и обоняния, характерные для болезни, стали второстепенными симптомами.