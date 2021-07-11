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Россиянам назвали эффективные способы ускорить работу смартфона
Общество
Россиянам назвали эффективные способы ускорить работу смартфона
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Москва, 11 июля. Часто работу смартфона тормозит незаметное вредоносное программное обеспечение, которое можно выявить при помощи небольшой проверки.

Для того, чтобы обнаружить незваного гостя на устройстве, нужно запустить простую проверку всех имеющихся приложений, объяснила эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Екатерина Рудая в беседе с «Прайм».

Часто пользователь даже не знает, что подхватил вирус. Обычно это происходит, если сходятся несколько факторов: загрузка приложений из непроверенных источников, использование телефона с неподдерживаемой операционной системой и отсутствие средств защиты на гаджете. Также иногда пользователь по ошибке может скачать мошенническое поддельное приложение, имитирующее реально существующее например, от банка или онлайн-магазина.

Также можно увеличить скорость анимации в настройках это ускорит работу смартфона визуально. Ранее россиянам рассказали, какие скрытые функции есть почти у каждого гаджета.

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вирус смартфон гаджет
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