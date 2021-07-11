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Путин поздравил с 70-летием секретаря Совбеза России Патрушева
Политика
Путин поздравил с 70-летием секретаря Совбеза России Патрушева
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 июля. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летием генерала армии, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Глава государства направил юбиляру телеграмму, отметив высокие деловые качества и аналитические способности секретаря Совбеза России.

«Уважаемый Николай Платонович! Сердечно поздравляю Вас с 70-летним юбилеем. Нас связывают долгие годы дружбы и совместной работы. На всех этапах профессионального пути Вы неизменно демонстрировали высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач», отмечается в послании.

По словам президента, аппарат Совбеза, во многом благодаря организаторскому таланту и опыту Патрушева, «трудится как слаженная, компетентная команда», содействует эффективному решению проблем обеспечения безопасности, экономического развития, государственного строительства и внешней политики России. Юбиляру Путин пожелал успехов на благо Отечества и здоровья.

Ранее Патрушев оценил текущую ситуацию на международной арене. Секретарь Совета безопасности России отметил, что международные отношения возвращаются к средневековому принципу: «Кто сильнее, тот и прав».

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путин патрушев совет безопасности
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