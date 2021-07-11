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Вильфанд рассказал об изменении климата в России
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Вильфанд рассказал об изменении климата в России
pixabay.com  /  Daniel Reche

Москва, 11 июля. Климат на планете каждое десятилетие становится все теплее. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, это заметно при осреднениях температуры. То, что в нынешнем десятилетии стало теплее, чем в предыдущем, подтверждают специалисты Росгидромета и ученые Всемирной метеорологической организации. По данным, уже каждые пять лет температура воздуха может становиться теплее. Однако данный вопрос еще находится на стадии изучения.

«Но внутри десятилетки погоду может быть самой разнообразной могут быть и холодные годы. И подряд два холодных лета или две холодные зимы. Но в целом повторяемость теплых периодов сейчас заметно выше», пояснил Вильфанд.

Однако внутри десятилетия погода может быть самой разнообразной. Возможно, что подряд будут идти два холодных лета или две холодные зимы, сказал метеоролог в интервью «Российской газете».

Недавно, антропологи из Кембриджского и Тюбингенского университетов провели исследование, в котором проверялась связь между изменениями климата и человеческого тела.

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