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Фанаты «Спартака» спели хит МакSим в поддержку больной исполнительницы
Общество
Фанаты «Спартака» спели хит МакSим в поддержку больной исполнительницы
Global Look Press  /  Anton Belitsky/Russian Look

Екатеринбург, 11 июля. Фанаты «Спартака» в центре Екатеринбурга спели хит певицы МакSим, которая лежит в больнице в коме.

Болельщики клуба спели песню «Знаешь ли ты». Соответствующее видео опубликовал уральский ресторатор Евгений Кексин в Instagram.

«Знаешь ли ты вдоль ночных дорог! Максим, выздоравливай», подписал видео Кексин.

Ранее пиар-менеджер госпитализированной певицы МакSим (Марина Максимова) Яна Богушевская сообщила об изменениях в состоянии знаменитости. Она рассказала, что исполнительнице становится лучше. Однако, несмотря на это, до сих пор рано говорить о ее отключении от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), отметила пиар-менеджер звезды.

Певица МакSим была госпитализирована с пневмонией в конце июня. Состояние исполнительницы столь стремительно ухудшалось, что врачами было принято серьезное решение артистку ввели в состояние медикаментозной комы.

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песня спартак макsим
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