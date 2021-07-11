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«Аэрофлот» рекомендовал пассажирам прибывать в Шереметьево заблаговременно
Общество
«Аэрофлот» рекомендовал пассажирам прибывать в Шереметьево заблаговременно
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Москва, 11 июля. «Аэрофлот» просит пассажиров учитывать затруднения дорожного движения и проверку документов на COVID-19 в московском Шереметьево.

В связи с необходимостью дополнительной проверки документов (результаты ПЦР-тестов на COVID-19, различные виды PLF (Passenger Locator Form), Flight Pass и др.) в условиях большого количества рейсов летом у стоек регистрации могут наблюдаться очереди. Время обслуживания пассажиров, вылетающих за рубеж, увеличено, предупредили в «Аэрофлоте».

«Проверка таких документов производится в соответствии с требованиями страны назначения и является обязанностью авиакомпании», цитируют РИА Новости представителей авиакомпании.

Пассажирам рекомендуется прибывать в Шереметьево заблаговременно.

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