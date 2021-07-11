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Инвесторы оценили перспективы инвестиций в частную медицину России
Экономика
Инвесторы оценили перспективы инвестиций в частную медицину России
pixabay.com

Москва, 11 июля. За последний год люди намного внимательнее стали относиться к здоровью, бизнес стал активнее инвестировать в медицину.

В ближайшее время акционеры United Medical Group CY (владеет сетью клиник «Европейский медицинский центр», ЕМС) проведут IPO на Мосбирже в расчете на диверсификацию структуры владельцев компании и привлечение порядка 500–560 млн долларов.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что в средне- и долгосрочной перспективе ценные бумаги компаний из сектора частного здравоохранения интересны с точки зрения повышения доходности инвестпортфеля. У рынка частных медицинских услуг довольно оптимистичные перспективы в России, поскольку сейчас на бирже торгуется совсем небольшое число компаний.

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