Спрос на автокредитование может вырасти до 50% в России

Москва, 11 июля. Автокредитование на территории России в текущем году способно вырасти до 50%, заявили представители БКИ и банков.

Причинами такого увеличения является темп выдачи займов и спрос со стороны людей, передают "Известия". Но в мае объем кредитов уменьшился. Финансовые организации сообщили, что это произошло в результате сезонности и длинных праздников.

Некоторые участники рынка говорят о крайне большой несправедливости. Речь идет о том, что одни находятся в ожидании пролонгации льготной программы, а других приостанавливает дефицит конкретных марок автомобилей.

Недавно сообщалось о росте цен на три модели Genesis в июле. Надбавка составляет от 50 до 300 тысяч рублей.