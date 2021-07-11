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Россиян предупредили о самых популярных схемах мошенничества с недвижимостью

  /   Обновлено: 11 июля 2021 00:36
Общество
Россиян предупредили о самых популярных схемах мошенничества с недвижимостью
pixabay.com

Москва, 11 июля. Поддельные документы, измененная стоимость, солидные задолженности за капремонт — лишь несколько из множества распространенных в России схем мошенничества с недвижимостью.

Чаще всего россиян обманывают во время покупки вторичного жилья, сообщают «Известия». В этой сфере особенно легко попасть на удочку мошенника, если договор составляется в письменной форме самостоятельно участниками сделки, а не в присутствии нотариуса.

Основные схемы, которые сейчас действуют на рынке: многие злоумышленники продают объект одновременно сразу нескольким покупателям, получив от каждого его покупную стоимость, или продают объект по доверенности без цели передать деньги реальному продавцу. Нередки случаи, когда квартира находится в наследственной массе, на которую претендуют и другие наследники, и доверчивый покупатель узнает об этом уже при появлении «конкурентов».

Недавно риэлтор рассказал, в какое время года лучше всего покупать жилье. По мнению специалиста, лучшее время для приобретения квартиры лето, когда можно ухватить небольшую скидку.

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мошенники жилье недвижимость
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