Прокуратура проводит проверку по пожару на ж/д станции Питкуль под Мурманском

Мурманск, 11 июля. Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на железнодорожной станции Питкуль в Мурманской области.

Возгорание тяговой резервной подстанции произошло на станции Питкуль 10 июля. Мероприятия организованы для проверки соблюдения пожарной безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта. Подробности уточняются. При наличии основания мурманская транспортная прокуратура примет меры.

Недавно возгорание произошло на заводе ЗАО «АВС Фарбен» в Ольховатском районе Воронежской области. Предприятие занимается изготовлением лакокрасочных материалов.