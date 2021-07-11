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Врачи оценили эффективность мытья рта антисептиком при коронавирусе

  /   Обновлено: 11 июля 2021 00:20
Общество
Врачи оценили эффективность мытья рта антисептиком при коронавирусе
pixabay.com

Москва, 11 июля. Российские ученые оценили предложение шотландских медиков промывать рот пациентам с коронавирусом повидон-йодом, перекисью водорода или хлоргексидином.

Ранее проведенные эксперименты с близкими к SARS-CoV-2 вирусами показали, что этим радикальным способом можно снизить содержание коронавируса в слюне на 99,99%. Однако замеры делались через 15 секунд после процедуры.

«Известия» опросили экспертов о том, насколько данный метод с полосканием дезинфицирующими веществами эффективен. Мнение специалистов разделились: они выразили сомнения насчет практичности данного метода. Они также напомнили, что от йода и хлоргексидина желтеют зубы.

Ранее российский инфекционист заявил, что коронавирус стал маскироваться под сезонную простуду. По его словам, потеря обоняния у пациентов с COVID-19 ушла на второй план.

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дезинфекция коронавирус хлоргексидин
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