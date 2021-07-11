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Прокуратура начала проверку столкновения катеров под Вологдой
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Прокуратура начала проверку столкновения катеров под Вологдой

  /   Обновлено: 11 июля 2021 00:12
Происшествия
Прокуратура начала проверку столкновения катеров под Вологдой
Северо-Западная транспортная прокуратура  /  Северо-западная транспортная прокуратура

Вологда, 11 июля. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения двух маломерных катеров в месте слияния рек Сухона и Вологда.

Вологодская транспортная прокуратура проверит, как соблюдались нормы законодательства о безопасности плавания. Правоохранители, которые находятся на месте, выясняют обстоятельства произошедшего.

Судна столкнулись 10 июля около 15:30 часов. Три человека получили травмы и были доставлены в медучреждение, один человек пропал, на месте происшествия работают водолазы и спасатели. Известно, что один из трех пострадавших не достиг совершеннолетнего возраста. Всего на двух катерах находились восемь человек.

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столкновение катер вологда
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