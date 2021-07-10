Ошибочное уведомление о вакцинации получили 100 тыс. человек в Германии

Берлин, 10 июля. Более 100 тысяч жителей Бранденбурга в Германии, сделавших одну прививку от коронавируса, получили ошибочное уведомление о подтверждении полной вакцинации.

Об этом сообщает немецкое издание BZ Berlin. По данным, на 16 июня около 460 тыс. жителей Бранденбурга получили электронное подтверждение о прохождении полной вакцинации от COVID-19. Прививки делались в центре вакцинации или при помощи мобильной бригады.

Сообщение отправлял местный минздрав. Однако к тому моменту только 382 тыс. человек полностью привились от коронавируса, тем самым более 100 тыс. получили уведомление по ошибке, пишет издание.

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