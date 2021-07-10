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Ошибочное уведомление о вакцинации получили 100 тыс. человек в Германии
Общество
Ошибочное уведомление о вакцинации получили 100 тыс. человек в Германии
pixabay.com

Берлин, 10 июля. Более 100 тысяч жителей Бранденбурга в Германии, сделавших одну прививку от коронавируса, получили ошибочное уведомление о подтверждении полной вакцинации.

Об этом сообщает немецкое издание BZ Berlin. По данным, на 16 июня около 460 тыс. жителей Бранденбурга получили электронное подтверждение о прохождении полной вакцинации от COVID-19. Прививки делались в центре вакцинации или при помощи мобильной бригады.

Сообщение отправлял местный минздрав. Однако к тому моменту только 382 тыс. человек полностью привились от коронавируса, тем самым более 100 тыс. получили уведомление по ошибке, пишет издание.

Недавно главврач второго диагностического отделения московской клиники академика Ройтберга Максим Терский рассказал, сколько в организме должно быть антител для эффективной защиты от коронавируса.

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вакцинация прививка коронавирус
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