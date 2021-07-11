Два катера столкнулись в акватории реки Сухоны в Вологодской области

Вологда, 11 июля. Авария двух катеров произошла на реке Сухона в Вологодской области.

Источник ФАН в экстренных службах сообщил, что на борту катеров было примерно десять человек. Спасатели смогли спасти всех, кроме одного. Предполагается, что он утонул. На месте аварии сейчас ведется поисковая операция.

Недавно сообщалось об аварии с катером в Санкт-Петербурге. Судно врезалось в металлический забор. Происшествие стало причиной смерти одного человека. Всего на борту находились девять пассажиров. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.