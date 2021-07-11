Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июля 01:08
00:59
Происшествия
Иномарка протаранила девять автомобилей на Каширском шоссе в Москве
00:58
Общество
Вильфанд рассказал об изменении климата в России
00:49
Общество
Фанаты «Спартака» спели хит МакSим в поддержку больной исполнительницы
00:42
Общество
«Аэрофлот» рекомендовал пассажирам прибывать в Шереметьево заблаговременно
00:40
Экономика
Инвесторы оценили перспективы инвестиций в частную медицину России
00:38
Экономика
Спрос на автокредитование может вырасти до 50% в России
00:36
Общество
Россиян предупредили о самых популярных схемах мошенничества с недвижимостью
00:28
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по пожару на ж/д станции Питкуль под Мурманском
00:19
Общество
Врачи оценили эффективность мытья рта антисептиком при коронавирусе
00:08
Происшествия
Прокуратура начала проверку столкновения катеров под Вологдой
Все новости

Два катера столкнулись в акватории реки Сухоны в Вологодской области

  /   Обновлено: 11 июля 2021 00:56
Происшествия
Два катера столкнулись в акватории реки Сухоны в Вологодской области
Prt Scr youtube.com  /  REC Anything

Вологда, 11 июля. Авария двух катеров произошла на реке Сухона в Вологодской области.

Источник ФАН в экстренных службах сообщил, что на борту катеров было примерно десять человек. Спасатели смогли спасти всех, кроме одного. Предполагается, что он утонул. На месте аварии сейчас ведется поисковая операция.

Недавно сообщалось об аварии с катером в Санкт-Петербурге. Судно врезалось в металлический забор. Происшествие стало причиной смерти одного человека. Всего на борту находились девять пассажиров. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.  

Вернуться назад

авария смерть катера
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru