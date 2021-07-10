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Развеяны пять самых популярных мифов о сексе
Общество
Развеяны пять самых популярных мифов о сексе
pixabay.com

Москва, 10 июля. Сексолог Анастасия Аркашова развеяла пять популярных заблуждений о сексе, которые касаются исключительно женщин.

Самый частый миф заключается в необходимости оргазма женщины, если она хочет забеременеть. Оргазм, особенно одновременный у обоих партнеров, лишь снижает вероятность оплодотворения, заявила специалист. Кроме того, существует мнение, что оргазм бывает исключительно клиторальный. Оно верно лишь отчасти. По словам эксперта, у женщины высшая точка наслаждения это больше работа мысли.

Сексолог отметила, что появившаяся в XIX веке теория о телегонии, не подтверждается современной медициной. По ее словам, на будущее потомство количество половых партнеров у женщины никак не влияет, сообщает AO.news.

Момент зачатия также не оказывает влияние на развитие ребенка, уточнила Аркашова. Это касается и мифа о том, что для здоровья будущего ребенка опасно зачатие при менструации. В заключение Аркашова объяснила, что миф о вреде мастурбации для здоровья женщины, тоже не имеет оснований.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о своем отношении к сексу. Звезда считает, что физическая форма мужчины не так важна, главное проявление внимания к любимому человеку.

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здоровье сексология отношение
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