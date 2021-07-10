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SpaceX показала новую плавучую станцию для посадки ракет Falcon

  /   Обновлено: 10 июля 2021 23:26
Технологии
SpaceX показала новую плавучую станцию для посадки ракет Falcon
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 июля. Американская компания SpaceX показала новую атомную плавучую платформу Shortfall of Gravitas, предназначенную для посадки ступеней ракет Falcon.

Соответствующий ролик опубликовал Илон Маск на своей странице в Twitter. На 30-секундном видео демонстрируется работа атомной плавучей станции. Она будет функционировать на Восточном побережье США.

Основатель SpaceX не дал никаких комментариев по поводу особенностей новинки. Однако стало известно, что разрабатываемая ранее во Флориде платформа Ocisly теперь будет функционировать на западе США.

Недавно, президент авиакосмической корпорации SpaceX Гвинн Шотвелл заявил, что фирма планирует вывести на орбиту 12 тыс. спутников и сделать беспроводной интернет доступным для всех жителей планеты.

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