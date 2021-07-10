SpaceX показала новую плавучую станцию для посадки ракет Falcon

Вашингтон, 10 июля. Американская компания SpaceX показала новую атомную плавучую платформу Shortfall of Gravitas, предназначенную для посадки ступеней ракет Falcon.

Соответствующий ролик опубликовал Илон Маск на своей странице в Twitter. На 30-секундном видео демонстрируется работа атомной плавучей станции. Она будет функционировать на Восточном побережье США.

Autonomous SpaceX droneship,

A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/hNZ5U7nxUg — Elon Musk (@elonmusk) July 9, 2021

Основатель SpaceX не дал никаких комментариев по поводу особенностей новинки. Однако стало известно, что разрабатываемая ранее во Флориде платформа Ocisly теперь будет функционировать на западе США.

Недавно, президент авиакосмической корпорации SpaceX Гвинн Шотвелл заявил, что фирма планирует вывести на орбиту 12 тыс. спутников и сделать беспроводной интернет доступным для всех жителей планеты.