Глава МВФ поприветствовала поддержку международной налоговой реформы в G20

Венеция, 10 июля. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева приветствовала поддержку международной налоговой реформы странами «Группы двадцати» (G20).

Руководители центральных банков и министры финансов стран выразили поддержку международной налоговой реформе по итогам встречи в Венеции. Георгиева заявила, что ее очень воодушевляет достигнутый прогресс по ряду вопросов.

«В частности, я хочу отметить поддержку G20 исторического соглашения о минимальной ставке корпоративного налогообложения. Это поможет странам сохранить свою корпоративную налоговую базу и мобилизовать доходы за счет обеспечения того, чтобы высокоприбыльные компании платили свою справедливую долю повсюду», — цитирует главу МВФ ТАСС.

По ее словам, восстановление мировой экономики в целом продолжается в соответствии с апрельским прогнозом МВФ о росте в этом году на 6%. Георгиева уточнила, что восстановление является неравномерным. Рост ускоряется в развитых и некоторых развивающихся странах. Но во многих других, особенно в самых бедных странах, он подавляется.

Ранее министры финансов и представители регуляторов G20 положительно оценили соглашение 130 стран о глобальном пересмотре налогового законодательства и введении налога на доходы международных корпораций. Кроме того, государства из «Группы двадцати» согласились, что распространение коронавирусной инфекции пора остановить, но не достигли определенных договоренностей по этому поводу.