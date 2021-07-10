Назван способ снизить артериальное давление

Токио, 10 июля. Оксид азота в кровеносных сосудах поможет людям, страдающим от повышенного артериального давления, сообщает со ссылкой на Токийский женский медицинский университет Style.nikkei.

Оксид азота расширяет кровеносные сосуды. Высокий уровень NO в кровеносных сосудах снизит артериальное давление, заявил профессор гипертонии и эндокринологии в Токийском женском медицинском университете Атсухиро Ичихара.

Ученые отмечают, что выработка оксида азота снижается с годами. В 20 лет количество NO составляет 100%, но уже к 40 сокращается вдвое. К 70 и 80 лет выработка вещества может упасть на 80%.

С возрастом артериальное давление у людей повышается естественным образом. Когда выработка NO прекращается, прогрессирует атеросклероз, а кровеносные сосуды теряют способность сокращаться и расширяться в зависимости от кровотока. Однако ситуацию можно исправить.

«Но можно увеличить NO даже в пожилом возрасте. Самый эффективный способ сделать это — упражнения», — отметил профессор.

Помогают аэробные (ходьба, бег трусцой) и анаэробные упражнения. Ученые советуют делать аэробные упражнения 20 секунд, прерываться на 20 секунд, после чего выполнять легкое анаэробное упражнение. Сделать рекомендуется несколько таких подходов.

Ранее ученые из университета штата Колорадо в Боулдере выяснили, что снизить артериальное давление помогает пятиминутная дыхательная тренировка Inspiratory Muscle Strength Training (IMST). Сопоставимый эффект оказывают некоторые препараты, отмечают специалисты.